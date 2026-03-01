HOLI: रंग खेलने से पहले सावधानी जरूरी, नहीं तो हो सकती है खुजली-रैशेज की समस्या, बढ़ सकते हैं मुंहासे और जलन

संवेदनशील त्वचा वाले, एक्जिमा या मुंहासों से परेशान मरीजों में एलर्जी और संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है। बच्चों की त्वचा कोमल होने के कारण उन पर रंगों का असर जल्दी होता है। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ कोमल गुप्ता ने बताया कि होली के बाद अक्सर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के मरीज सामने आते हैं। इसमें चेहरे, गर्दन और हाथों पर लाल, खुजलीदार और सूजन वाले पैच बन जाते हैं। कई बार रंगों को तेल या पानी में मिलाकर लगाने से त्वचा के पोर्स बंद हो जाते हैं, जिससे मुंहासे बढ़ सकते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इलाज से ज्यादा जरूरी बचाव है।