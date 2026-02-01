राजस्थान में 5 हजार पुरुषों ने पत्नी की प्रताड़ना पर मांगी मदद, सबसे ज्यादा प्रताड़ित आईटी सेक्टर के पुरुष

दूसरे मामले में जयपुर निवासी एक युवक, जो बेंगलुरु की बड़ी कंपनी में काम करता था। उन्होंने बताया कि उसकी पत्नी से मामूली बातों पर झगड़े होते थे। प्रॉपर्टी पत्नी के नाम थी। विवाद बढ़ने पर पत्नी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मामले को सुलझाने के लिए संस्था की मीटिंग में पीड़ित ने भाग लिया। फिर कोर्ट से कानूनी लड़ाई में सफलता ​हासिल की। अदालत ने पुनर्विचार के बाद उन्हें घर में रहने का अधिकार और आदेश जारी किया।