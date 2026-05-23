Village Development: खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर फोकस, ग्राम चौपालों से बदली गांवों की तस्वीर

मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांगों पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। सीकर के जाजोद गांव में खेल स्टेडियम खोलने की घोषणा की गई, वहीं बालिकाओं के लिए विज्ञान संकाय शुरू करने के आदेश तुरंत जारी किए गए। अजमेर के कड़ैल गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने तथा परिवहन सेवाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। जालोर के पंसेरी गांव में सड़क उन्नयन, एनीकट निर्माण, खेल स्टेडियम और सब्जी मंडी की योजनाओं को गति देने के निर्देश दिए गए।