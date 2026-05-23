जयपुर लैब की रिपोर्ट से मचा हड़कंप..काली मिर्च में ‘मिनरल ऑयल’ मिलाकर परोसा जा रहा था धीमा जहर, सरसों के तेल में मिला एसिड का टॉक्सिक डोज

विभागीय टीम ने जब गुड़ागौड़जी के उदयपुरवाटी रोड़ स्थित 'शुभम जनरल स्टोर' पर छापा मारा, तो वहां का नजारा बेहद सामान्य था, लेकिन पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा था वह रूह कंपा देने वाला था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान से खुले में बेची जा रही काली मिर्च का सैंपल लिया और उसे तुरंत जांच के लिए जयपुर स्थित राज्य केंद्रीय प्रयोगशाला भेजा। जब रिपोर्ट आई तो अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्ट सामने आते ही विभाग ने काली मिर्च को असुरक्षित घोषित कर दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया।