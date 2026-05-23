Rajasthan Weather: राजस्थान में बढ़ा गर्मी का कहर, कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट, तापमान 48 डिग्री तक पहुंचने की चेतावनी

राजस्थान में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होगी, जिससे कई जिलों में हीटवेव और अति उष्ण लहर का असर देखने को मिलेगा। 22 मई को प्रदेश का सबसे अधिक तापमान चित्तौड़गढ़ में 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी और जोधपुर में भी भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान किया।