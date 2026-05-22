Rajasthan News: गर्मी की छुट्टियां घटाने पर भड़के शिक्षक, बड़े आंदोलन की तैयारी, स्कूलों में अवकाश शुरू होते ही एक्शन मोड में आए शिक्षक

Summer Vacation Cut In Rajasthan: राजस्थान में शिक्षकों के विभिन्न लंबित मुद्दों को लेकर अब बड़ा आंदोलन खड़ा होने की तैयारी शुरू हो गई है। राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) का जिला स्तरीय महासमिति वार्षिक अधिवेशन सीकर में आयोजित हुआ, जिसमें शिक्षकों की समस्याओं और सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई गई। अधिवेशन में नई जिला कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। अधिवेशन में शिक्षकों ने बीएलओ कार्य, ग्रेड थर्ड शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं होने और अन्य प्रशासनिक दबावों पर नाराजगी जताई। अधिवेशन के पर्यवेक्षक एवं यूनियन के चूरू जिलाध्यक्ष विजय पोटलिया ने कहा कि चूरू की तर्ज पर प्रदेशभर में बड़े संघर्ष की जरूरत है। उनका कहना था कि सरकार शिक्षकों की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही और लगातार गैर-शैक्षणिक कार्यों का बोझ बढ़ाया जा रहा है।