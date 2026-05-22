Lakhpati Didi Yojana: राजस्थान में लखपति दीदी योजना में बड़ी राहत, ऋण सीमा बढ़ी और ब्याज दर हुई कम

युवाओं के रोजगार पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 4 लाख सरकारी नौकरियां देने के संकल्प की दिशा में तेजी से काम किया है। अब तक सवा लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। इसके अलावा सवा लाख पदों पर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है तथा 1 लाख 35 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार के कार्यकाल में सभी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से आयोजित हुई हैं।