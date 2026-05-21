Mission Hariyalo: राजस्थान में हर महीने छात्रों को लगाने होंगे 20 पौधे, कर्मचारियों को मिला 40 पौधों का लक्ष्य

Ek Ped Maa Ke Naam in Rajasthan: जयपुर. राजस्थान सरकार प्रदेश को हरित और पर्यावरण संतुलित बनाने के लिए “एक पेड़ मां के नाम 2.0 : मिशन हरियालो राजस्थान” अभियान को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को शासन सचिवालय स्थित पंचायती राज सभागार में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री Madan Dilawar ने वर्ष 2026-27 के पौधारोपण कार्यक्रम की तैयारियों और पूर्व वर्षों में किए गए पौधारोपण कार्यों की समीक्षा बैठक ली।