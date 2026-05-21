Rajasthan Crime: करोड़ों रुपए की स्मैक लेकर मुंबई जा रही थी विदेशी महिला, जयपुर में DRI ने दबोचा

राजस्व आसूचना निदेशालय की टीम ने गिरफ्तार के बाद विदेशी महिला को बुधवार को कोर्ट में पेश किया। जहां से आरोपी महिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब तस्करी मामले में संलिप्त लोगों की पहचान के लिए विदेशी महिला से पूछताछ जारी है। टीम यह पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि महिला कब से मादक पदार्थों की तस्करी कर रही है और कहां से नशे की खेप लाई थी। साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि तस्करी का नेटवर्क कौन-कौनसे राज्य से जुड़ा हुआ है।