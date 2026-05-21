IMD Alert: राजस्थान में गर्मी का डबल अटैक, 22 व 23 मई को आंधी-बारिश का दौर, 24 मई से फिर बढ़ेगा तापमान

Heatwave Alert in Rajasthan: जयपुर. राजस्थान में गर्मी का सितम अभी थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 24 मई से प्रदेश में तापमान में फिर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके साथ ही कई जिलों में हीटवेव और कहीं-कहीं तीव्र हीटवेव का असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है और अगले एक सप्ताह तक बारिश की संभावना बेहद कम बताई गई है।

मौसम केंद्र जयपुर की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में राज्य के कई इलाकों में गर्म हवाएं और हीटवेव दर्ज की गई। प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 46.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सिरोही में 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं सुबह के समय अधिकांश क्षेत्रों में हवा में नमी की मात्रा 20 से 72 प्रतिशत के बीच रही।