21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

‘राहुल गांधी माफ़ी मांगें!’, मोदी-शाह पर टिप्पणी से वसुंधरा राजे का फूटा गुस्सा, जानें क्या कही बड़ी बात?

राहुल गांधी के बयान पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का फूटा गुस्सा! पीएम मोदी और अमित शाह पर टिप्पणी को बताया निंदनीय, तत्काल माफी मांगने की उठाई मांग।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

May 21, 2026

File PICs

File PICs

देश की राजनीति का पारा एक बार फिर सातवें आसमान पर है। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दिए गए एक ताजा बयान के बाद बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हमलावर हो गए हैं। इसी कड़ी में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस पूरे मामले पर मोर्चा संभालते हुए राहुल गांधी को उनके इस आचरण के लिए बुरी तरह कटघरे में खड़ा कर दिया है। वसुंधरा राजे ने सोशल मीडिया पर एक विस्तृत और बेहद नपे-तुले लेकिन तीखे शब्दों वाले पोस्ट के जरिए कांग्रेस और राहुल गांधी की राजनीतिक समझ और उनकी भाषा शैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। राजे के इस कड़े रुख के बाद राजस्थान कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच भी जुबानी जंग बेहद तेज हो गई है।

राहुल की शब्दावली पर वसुंधरा 'यह भाषा ओछी है'

वसुंधरा राजे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट की शुरुआत लोकतांत्रिक मर्यादाओं की याद दिलाते हुए की। उन्होंने लिखा कि भारतीय लोकतंत्र में एक-दूसरे की नीतियों का विरोध करना और वैचारिक मतभेद होना एक बहुत ही सामान्य और स्वाभाविक बात है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई नेता देश के शीर्ष संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए अभद्र या अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने लगे।

पूर्व सीएम ने अपने पोस्ट में साफ तौर पर लिखा, "प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रति राहुल गांधी की अमर्यादित टिप्पणी अत्यंत निंदनीय और आपत्तिजनक है।"

उन्होंने आगे जोड़ा कि इस प्रकार की अमर्यादित शब्दावली भारत की समृद्ध और सभ्य राजनीतिक परंपराओं के बिल्कुल भी अनुरूप नहीं है। नेताओं को अपनी भाषा की मर्यादा कभी नहीं भूलनी चाहिए।


पूछा- 'क्या इन प्रयासों को कमतर आंकना सही है?'

अपने इस डिजिटल वार में वसुंधरा राजे ने केवल भाषा पर ही बात नहीं की, बल्कि उन्होंने मोदी-शाह की जोड़ी द्वारा देश हित में लिए गए बड़े फैसलों और सुरक्षा तंत्र का भी पुरजोर उल्लेख किया। राजे ने राहुल गांधी की सोच पर सवाल उठाते हुए जनता के सामने एक बड़ा नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया है।

वसुंधरा राजे ने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए लिखा, "जिनके नेतृत्व में भारत की अखंडता को चुनौती देने वाली शक्तियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई की गई, उनके प्रति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग गंभीर प्रश्न खड़े करता है। क्या देश की सुरक्षा और एकता को सुदृढ़ करने वाले प्रयासों को इस तरह कमतर आंकना उचित है, या फिर उन नीतियों पर विचार होना चाहिए जिन्होंने पिछली चुनौतियों को दूर कर देश को मजबूत बनाया?"

राजे का इशारा साफ तौर पर जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे उन ऐतिहासिक कदमों की तरफ था, जिसने वैश्विक पटल पर भारत को एक बेहद मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है।

'देश की सजग जनता सब समझती है'

वसुंधरा राजे ने अपने बयान के अंतिम हिस्से में देश की जनता की सूझबूझ और उनकी सजगता पर पूरा भरोसा जताया। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आज का भारत और देश के नागरिक बेहद जागरूक हैं। वे यह अच्छी तरह देख रहे हैं कि कौन देश को मजबूत करने के लिए दिन-रात काम कर रहा है और कौन सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए ओछे बयानों का सहारा ले रहा है।

तत्काल माफी की मांग: राजे ने बहुत ही कड़े और स्पष्ट शब्दों में अपने पोस्ट का अंत करते हुए लिखा- "देश की सजग जनता सब देख रही है और हर पहलू को भली-भांति समझती है। राहुल गांधी इस अनुचित टिप्पणी पर तत्काल माफी मांगें!"

टाइमिंग के लिहाज से बेहद अहमस्टैंड

जयपुर के वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वसुंधरा राजे जब भी राष्ट्रीय मुद्दों पर इस तरह का मुखर स्टैंड लेती हैं, तो उसके गहरे राजनीतिक मायने होते हैं। राजस्थान की राजनीति में वे एक ऐसी नेता हैं जिनकी बात को केंद्रीय नेतृत्व से लेकर आम जनता तक बहुत गंभीरता से सुना जाता है।


ये भी पढ़ें

Petrol Pump Scam : राजस्थान के पंपों पर हो रही ‘पेट्रोल चोरी’, 20 ज़िलों में पकड़ा ‘कम तेल का खेल’, 103 नोजल सीज
जयपुर
पेट्रोल पंप पर जांच अभियान (AI PIC)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 May 2026 02:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / ‘राहुल गांधी माफ़ी मांगें!’, मोदी-शाह पर टिप्पणी से वसुंधरा राजे का फूटा गुस्सा, जानें क्या कही बड़ी बात?

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Indian Railways: राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेल यात्रियों को मिली 2 बड़ी सौगातें

Rajasthan Railway News
जयपुर

International Tea Day 2026: राजस्थान की ऑलिव लीफ टी, थार की मिट्टी से ग्लोबल हेल्थ ट्रेंड तक

Olive Leaf Tea India
जयपुर

राजस्थान में मुफ्त में नहीं मिलेगा पानी, हर महीने आएगा बिल, JJM की नई पॉलिसी लागू करेगी सरकार

Rajasthan JJM Projects
जयपुर

Rajasthan ODOP Policy : राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद नीति में दो बड़े बदलाव, अधिसूचना जारी

Rajasthan One District One Product policy Two big changes notification issued
जयपुर

नागरिक सुरक्षा और पशु अधिकारों के बीच संतुलन

dogs order'
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.