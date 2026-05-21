International Tea Day 2026: राजस्थान की ऑलिव लीफ टी, थार की मिट्टी से ग्लोबल हेल्थ ट्रेंड तक

जयपुर. दुनिया आज International Tea Day मना रही है। संयुक्त राष्ट्र के फूड एण्ड एग्रीकल्चर आर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ( Food and Agriculture Organization of the United Nations) मुख्यालय रोम में विकास को बढ़ावा और समावेशन” ( Fostering Growth and Inclusion) थीम के तहत बड़े आयोजन हो रहे हैं। भारत में भी चाय की कहानी अब सिर्फ असम-दार्जिलिंग तक सीमित नहीं रही। राजस्थान की रेतीली मिट्टी ने चाय की दुनिया में नया अध्याय जोड़ दिया है ऑलिव लीफ टी Olive Leaf Tea. लोग अब इस चाय का भरपूर आनंद ले रहे हैं।