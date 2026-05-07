पुलिस सतर्क: राजस्थान में अपराधियों के लिए अब मोबाइल चोरी का धंधा खत्म

790 Stolen Mobiles Recovered: जयपुर. आधुनिक तकनीक और पुलिस की सूझबूझ ने मिलकर साइबर अपराध पर करारा प्रहार किया है। जयपुर कमिश्नरेट के पूर्व जिले की पुलिस ने ऑपरेशन री-कॉल के तहत मात्र एक महीने में 790 गुमशुदा और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर लिए। इनकी अनुमानित बाजार कीमत 2 करोड़ रुपए है। यह सफलता ‘नए भारत’ की तस्वीर है। जहां पुलिस अब पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ आधुनिक तकनीक की मदद से अपराध पर नकेल कस रही है। जयपुर पुलिस की यह कार्रवाई देशभर के लिए एक मिसाल बन गई है। जब तकनीक, समर्पण और तेज एक्शन साथ देते हैं, तो अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बचती।