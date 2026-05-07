पुलिस सतर्क: राजस्थान में अपराधियों के लिए अब मोबाइल चोरी का धंधा खत्म

790 Stolen Mobiles Recovered: जयपुर. आधुनिक तकनीक और पुलिस की सूझबूझ ने मिलकर साइबर अपराध पर करारा प्रहार किया है। जयपुर कमिश्नरेट के पूर्व जिले की पुलिस ने ऑपरेशन री-कॉल के तहत मात्र एक महीने में 790 गुमशुदा और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर लिए। इनकी अनुमानित बाजार कीमत 2 करोड़ रुपए है। यह सफलता ‘नए भारत’ की तस्वीर है। जहां पुलिस अब पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ आधुनिक तकनीक की मदद से अपराध पर नकेल कस रही है। जयपुर पुलिस की यह कार्रवाई देशभर के लिए एक मिसाल बन गई है। जब तकनीक, समर्पण और तेज एक्शन साथ देते हैं, तो अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बचती।
पुलिस ने इन फोनों को ट्रेस करने के लिए 400 मोबाइल टावरों की डेटा मदद ली, जो कई राज्यों में फैले थे। DoT (Department of Telecommunications) के CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल और संचार साथी पहल ने इस अभियान को नई ऊंचाई दी। कई फोन चोरी होने के बाद दूसरे राज्यों तक पहुंच चुके थे, लेकिन पुलिस की सटीक लोकेशन ट्रैकिंग ने उन्हें वापस ला दिया।
डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा के नेतृत्व में चले इस अभियान में अप्रेल महीने में अकेले 400 फोन बरामद हुए। साथ ही साइबर ठगी के 3.85 करोड़ रुपए फ्रीज कराए गए, जिनमें से 65 लाख रुपए से अधिक पीड़ितों को वापस लौटाए जा चुके हैं।
यह अभियान साबित करता है कि आज के डिजिटल युग में पुलिस को अपराधियों से आगे रहना होगा। मोबाइल फोन अब सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि बैंक डिटेल्स, आधार, OTP और व्यक्तिगत जीवन का पूरा डेटा रखने वाला डिजिटल खजाना है। एक फोन चोरी होने पर Identity Theft और आर्थिक ठगी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
ऑपरेशन री-कॉल ने न सिर्फ 2 करोड़ के मोबाइल फोन पकड़े, बल्कि अपराधियों में भय भी पैदा किया है। अब मोबाइल चोरी का धंधा जोखिम भरा और घाटे का सौदा बन गया है।
जयपुर पुलिस और DoT ने सभी से अपील की है कि वे Sanchar Saathi ऐप डाउनलोड करें और अपने मोबाइल का IMEI नंबर रजिस्टर कराएं। फोन गुम हो जाए तो तुरंत CEIR पोर्टल पर ब्लॉक कराएं।
|चरण
|क्या हुआ?
|नतीजा
|फोन चोरी हुआ
|जयपुर में स्नैचिंग
|FIR + CEIR पर IMEI ब्लॉक
|चोर ने SIM डाला
|दिल्ली या दूसरे राज्य में फोन ऑन किया
|CEIR को सिग्नल मिला
|टावर डेटा चेक
|400 टावरों में से एक टावर पर IMEI मिला
|लोकेशन: XYZ इलाका, दिल्ली
|पुलिस एक्शन
|छापा मारा
|फोन बरामद + आरोपी गिरफ्तार
|कुल
|790 फोन ( करीब 2 करोड़ रुपए के )
|मालिकों को वापस दिलाए
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