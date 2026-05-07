JJM Scam: शादी की सालगिरह पर गिरफ्तारी, चौंका रहा पूर्व मंत्री डॉ महेश जोशी के अरेस्ट का ‘अजीब संयोग’

Dr Mahesh Joshi
पूर्व मंत्री डॉ महेश जोशी के लिए 7 मई की तारीख खुशियों के बजाय दुखों का पहाड़ लेकर आई। करोड़ों रुपये के जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में उन्हें दूसरी बार गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस गिरफ्तारी ने केवल सियासी गलियारों में ही नहीं, बल्कि आम जनता के बीच भी उन 'अजीब संयोगों' की चर्चा छेड़ दी है, जो महेश जोशी के राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन को एक ही तारीख पर जोड़ रहे हैं।
7 मई को डॉ महेश जोशी की शादी की सालगिरह होती है। लेकिन नियति का खेल देखिए, ठीक इसी तारीख का इतिहास जोशी के लिए बेहद खास और अब बेहद दर्दनाक रहा है।
डॉ महेश जोशी ने गिरफ्तारी के वक्त जो बयान दिया, उसने सबको भावुक कर दिया। उन्होंने अपनी स्वर्गीय पत्नी का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा लगता है मानो उन्हें (पत्नी को) इसी तरह श्रद्धांजलि दी जा रही हो।
यह पूरा मामला राजस्थान में घर-घर पानी पहुँचाने वाली 'जल जीवन मिशन' योजना से जुड़ा है।
घोटाले की जड़: आरोप है कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान इस मिशन में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर ठेके दिए गए और घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ।
करोड़ों का हेरफेर: प्रवर्तन निदेशालय (ED) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) इस मामले में करोड़ों रुपये के लेन-देन की जांच कर रहे हैं।
एजेंसियों का शिकंजा: महेश जोशी के करीबियों और विभाग के उच्च अधिकारियों पर पहले ही गाज गिर चुकी है, और अब जोशी की दोबारा गिरफ्तारी ने मामले की गंभीरता बढ़ा दी है।
महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस इसे 'बदले की राजनीति' बता रही है, वहीं भाजपा का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एजेंसियां अपना काम कर रही हैं।
लेकिन जिस तरह से जोशी ने अपनी सालगिरह और पत्नी के निधन को इस घटना से जोड़ा है, उससे सोशल मीडिया पर एक बड़ा धड़ा उनके प्रति सहानुभूति भी जता रहा है।
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