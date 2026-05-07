JJM Scam: शादी की सालगिरह पर गिरफ्तारी, चौंका रहा पूर्व मंत्री डॉ महेश जोशी के अरेस्ट का ‘अजीब संयोग’

पूर्व मंत्री डॉ महेश जोशी के लिए 7 मई की तारीख खुशियों के बजाय दुखों का पहाड़ लेकर आई। करोड़ों रुपये के जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में उन्हें दूसरी बार गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस गिरफ्तारी ने केवल सियासी गलियारों में ही नहीं, बल्कि आम जनता के बीच भी उन 'अजीब संयोगों' की चर्चा छेड़ दी है, जो महेश जोशी के राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन को एक ही तारीख पर जोड़ रहे हैं।