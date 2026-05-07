Rajasthan Weather: फिर बढ़ेगी गर्मी, दो दिन बाद शुरू होगा हीटवेव का नया दौर, आज 2 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

2 दिन बाद यानी 9 मई के आसपास जोधपुर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव (लू) का नया दौर शुरू होने की संभावना जताई गई है। साथ ही जोधपुर और आसपास के इलाकों में 7 मई से 3-4 दिनों तक 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी हवाएं चलने का अनुमान है।