सीएम भजनलाल सहित सभी BJP नेताओं ने बदल डाली सोशल मीडिया ‘डीपी’, वीर जवानों को किया नमन

आज गुरुवार, 7 मई 2026 की सुबह जब देशवासियों ने अपनी सोशल मीडिया फीड खोली, तो एक अनोखा नजारा देखने को मिला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक, सभी बड़े भाजपा नेताओं की प्रोफाइल पिक्चर (DP) एक जैसे लोगो में बदल चुकी थी। अचानक हुआ ये 'डिजिटल बदलाव' फिलहाल चर्चा में है।