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सीएम भजनलाल सहित सभी BJP नेताओं ने बदल डाली सोशल मीडिया ‘डीपी’, वीर जवानों को किया नमन

Operation Sindoor First Anniversary : राजस्थान से पहले केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी डीपी बदली, जिसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान भाजपा के तमाम विधायकों और पदाधिकारियों ने भी अपनी-अपनी डीपी बदल डाली।

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जयपुर

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Nakul Devarshi

May 07, 2026

CM Bhajan Lal Sharma - File PIC

CM Bhajan Lal Sharma - File PIC

आज गुरुवार, 7 मई 2026 की सुबह जब देशवासियों ने अपनी सोशल मीडिया फीड खोली, तो एक अनोखा नजारा देखने को मिला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक, सभी बड़े भाजपा नेताओं की प्रोफाइल पिक्चर (DP) एक जैसे लोगो में बदल चुकी थी। अचानक हुआ ये 'डिजिटल बदलाव' फिलहाल चर्चा में है।

वजह है बड़ी: 'ऑपरेशन सिंदूर' के शौर्य का एक साल

इस बड़े बदलाव के पीछे भारतीय सेना का वो पराक्रम है, जिसने साल 2025 में दुनिया को भारत की ताकत का अहसास कराया था।

ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई: 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए निर्णायक सैन्य अभियान 'ऑपरेशन सिंदूर' को आज एक साल पूरा हो गया है।

नया डिजिटल लोगो: नेताओं ने अपनी नई डीपी में भारतीय तिरंगे के साथ 'ऑपरेशन सिंदूर' का आधिकारिक लोगो प्रमुखता से लगाया है।

राष्ट्रव्यापी अभियान: राजस्थान से पहले केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी डीपी बदली, जिसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान भाजपा के तमाम विधायकों और पदाधिकारियों ने इसे अपना लिया।

वीर जवानों को शत-शत नमन : सीएम भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलने के साथ ही एक ओजस्वी संदेश भी साझा किया। उन्होंने लिखा,
"ऑपरेशन सिंदूर की प्रथम वर्षगाँठ पर हमारे वीर जवानों की अदम्य वीरता, अटूट संकल्प और अप्रतिम शौर्य को शत-शत नमन! यह अभियान राष्ट्र की सुरक्षा, सम्मान और संप्रभुता के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है।"

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस अभियान के माध्यम से भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि हम अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। यह 'नए भारत' की निर्णायक इच्छाशक्ति का परिचय है।

क्या था 'ऑपरेशन सिंदूर'?

साल 2025 में हुई यह सैन्य कार्रवाई भारत की रक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई थी। हालांकि इसकी कई रणनीतिक जानकारियां अभी भी गोपनीय हैं, लेकिन इसने दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए थे।

शौर्य की गाथा: यह ऑपरेशन भारतीय सेना की उस 'अदृश्य शक्ति' और प्लानिंग का परिणाम था, जिसने बिना किसी बड़े नुकसान के अपने लक्ष्यों को हासिल किया।

दृढ़ इच्छाशक्ति: पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में लिए गए इस 'निर्णायक' फैसले ने भारत की संप्रभुता पर आंच आने से बचा ली थी।

सिंदूर का संदेश: इस नाम के पीछे छिपी भावना राष्ट्र की सुहाग (सुरक्षा) और स्वाभिमान की रक्षा थी।

राजस्थान में दिखा जबरदस्त उत्साह

राजस्थान में 'ऑपरेशन सिंदूर' की वर्षगांठ पर प्रदेश के नेताओं द्वारा अपनी डीपी बदलना सीधे तौर पर जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जयपुर से लेकर जैसलमेर तक, भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रोफाइल बदलकर जवानों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है।


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Updated on:

07 May 2026 11:01 am

Published on:

07 May 2026 10:26 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सीएम भजनलाल सहित सभी BJP नेताओं ने बदल डाली सोशल मीडिया ‘डीपी’, वीर जवानों को किया नमन

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