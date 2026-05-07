बैंकाक से आई महिला साथ लाई 22 करोड़ की कोकीन, जयपुर एयरपोर्ट पर स्कैनर से खुला तस्करी का राज

बीते लंबे समय के बाद जयपुर एयरपोर्ट पर मादक पदार्थ की इतनी बड़ी खेप की बरामदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब तक सोने की तस्करी के मामले सामने आते रहे हैं लेकिन लंबे समय बाद इतनी ज्यादा मात्रा में कोकीन की बरामदगी के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों ने मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े नेटवर्क से जुड़े लोगों को चिन्हित कर उन्हे पकड़ने की कार्रवाई तेज कर ​दी है। कोकीन बरामदगी के बाद उसे महिला यात्री को राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) जयपुर द्वारा गिरफ्तार करके बुधवार को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।