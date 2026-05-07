आईना: घर का भेदी

अत्याधुनिक रडार और समन्वय तब तक बेकार है, जब तक भीतर का दुश्मन बाहर के दुश्मन से हाथ मिलाता रहेगा। राजस्थान पुलिस को अब केवल एक हवलदार को निलंबित करके इतिश्री नहीं करनी चाहिए। इस अदने हवलदार के पीछे पुलिस के मालदार भी छुपे हो सकते है। जांच वहां तक जानी चाहिए, जहां सच दफन है। जांच निडर हो, निष्पक्ष हो और इतनी गहरी हो कि इस दीमक के पीछे जो भी बड़े नाम हों, वे बे-नकाब होकर ही रहे। वर्दी की साख बचानी है तो वर्दी को भीतर तक बदलना होगा।