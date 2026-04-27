आईना: बच्चों की मौत… निरोगी राजस्थान में लापरवाही का रोग

दक्षिणी राजस्थान के सलूंबर और प्रतापगढ़ जिलों में इन दिनों मौत का तांडव-सा मचा हुआ है। एक अदृश्य सन्नाटा पसरा है जो हर नई मौत के बाद थोड़ा और भारी, थोड़ा और घना होता जाता है। बीती 31 मार्च को लालपुरा में दीपक और सीमा की मौत के साथ जो सिलसिला शुरू हुआ, वह 24 अप्रेल को आशु और रुसिया तक आ पहुंचा। इन दो तारीखों के बीच कुल 15 मासूमों की जानें गईं। इधर, इन 25 दिनों में न बीमारी का नाम तय हुआ, न इलाज, न जवाबदेही। यही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे कड़वी सच्चाई है और सबसे बड़ा अपराध भी।