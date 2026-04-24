प्रसंगवश: पानी के लिए मचे हाहाकार के बीच थोड़ी-सी राहत और सुकून

यह बहुत ही विडंबना की बात है कि हम हर साल बहुत बड़ी आबादी को पानी भी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। यह स्थिति तब है, जब सभी को पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकारों द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जलसंकट के बीच थोड़ी-सी राहत देने वाली खबर बालोद जिले से मिली है। पीएचई विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 में भूजल स्तर 27 मीटर पर था, जो अब बढ़कर 22 मीटर तक आ गया है। यह संभव हुआ है लोगों के जागरूक होने, शासन-प्रशासन द्वारा जलसंचय के विभिन्न प्रयासों और गर्मी में धान की बजाय दलहन-तिलहन की फसल लेने से। जलसंकट से युद्ध करना है तो हमें ही जलसंरक्षण के लिए आगे आना होगा। -अनुपम राजीव राजवैद्य anupam.rajiv@in.patrika.com