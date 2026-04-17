प्रसंगवश: फिंगर प्रिंट आड़े आ रहा ‘बड़ी’ महतारियों के ‘वंदन’ में

ई-केवाईसी नहीं होने पर अब महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। ई-केवाईसी के लिए महिलाएं निर्धारित केंद्रों पर जा रही हैं, तो उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सभी जगह सबसे बड़ी समस्या सर्वर ठप होने की है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की भी दिक्कत सामने आ रही हैं। इसके अलावा, एक और बड़ी समस्या सामने आई है, बुजुर्ग महिलाएं इससे रोज दो-चार हो रही हैं। बुजुर्ग महिलाओं की आंखों की पुतली स्केन करने के बाद जब फिंगर प्रिंट लिया जाता है, तो उंगलियों के निशान मिट जाने से मशीन में फिंगर प्रिंट ही नहीं ले पा रही है। 15-20 मिनट तक प्रयास करने के बावजूद फिंगर प्रिंट शो नहीं होने के बाद अगले दिन आने को कहकर वापस भेज दिया जा रहा है। महिलाएं भीषण गर्मी में ई-केवाईसी के लिए केंद्रों के चक्कर पर चक्कर लगा रही हैं।