24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

संपादकीय: किसकी नैया पार लगाएगा चुनावों में रेकॉर्ड मतदान

एकाध स्थानों पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प पश्चिम बंगाल के राजनीतिक मिजाज को दर्शाता है। दूसरी तरफ तमिलनाडु में एक ही चरण में होने वाला शांतिपूर्ण मतदान सुकून देने वाला है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Opinion Desk

Apr 24, 2026

पहले असम, केरल और पुड्डचेरी में रेकॉर्ड मतदान…और अब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी मतदाताओं ने पिछले रेकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। पश्चिम बंगाल में छिटपुट हिंसक वारदातों को छोड़ दिया जाए तो दोनों राज्यों में मतदान का शांतिपूर्ण रहना यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि हम वाकई दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। फिर भी चुनाव आयोग की पैनी नजर और सुरक्षा बलों की तत्परता के बावजूद एक भाजपा प्रत्याशी से मारपीट और एक अन्य भाजपा प्रत्याशी की कार पर हमला होना दुखद है। एकाध स्थानों पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प पश्चिम बंगाल के राजनीतिक मिजाज को दर्शाता है। दूसरी तरफ तमिलनाडु में एक ही चरण में होने वाला शांतिपूर्ण मतदान सुकून देने वाला है।

दोनों राज्यों में रेकॉर्ड मतदान किसके पक्ष में रहेगा यह तो चार मई को होने वाली मतगणना से ही पता लगेेगा इतना तय है कि नतीजे जो भी आएंगे वे देश की राजनीति को प्रभावित करने वाले होंगे। पश्चिम बंगाल में मतदान ने इस बार वाकई चौंकाया है। इससे पहले छह-सात चरणों में होने वाला मतदान इस बार दो चरणों में पूरा हो रहा है। पहले आशंका व्यक्त की जा रही थी कि क्या वहां सिर्फ दो चरणों में मतदान कराना संभव है? मतदाताओं को तो शांतिपूर्वक मतदान के लिए धन्यवाद है ही, चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों की भूमिका भी इसमें अधिक रही है। जिस प्रदेश में सात चरणों के मतदान के बावजूद हिंसा में १५-२० जनों की मौत सामान्य मानी जाती थी, वहां सब-कुछ सामान्य रहना लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत ही माना जाएगा। आज के मतदान के साथ ही पांच में से चार राज्यों में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पांच दिन बाद पश्चिम बंगाल की बची १४२ सीटों पर भी मतदान हो जाएगा। महीने भर प्रचार अभियान के दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के बीच आरोप-प्रत्यारोपों के तीर चले, गरमागरमी भी हुई, पर ये शायद भारत के राजनीतिक परिवेश में सामान्य है। आजादी के बाद के चुनावों में हमारा लोकतंत्र साल-दर-साल परिपक्व ही हुआ है। फिर भी हमारी चुनावी व्यवस्था में अभी काफी सुधार की गुंजाइश है। 'एक देश एक चुनाव' चुनावी खर्चों पर अंकुश और राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वालों के प्रवेश पर रोक जैसे विषयों पर सभी राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाकर इसे अमलीजामा पहनाने की जरूरत है।

राजनीति में बढ़ता टकराव भी हमारे लोकतंत्र पर कभी-कभी सवालिया निशान खड़े करता है। चुनावों में कौन जीतता है और कौन पराजित होता है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लोकतंत्र की मजबूती का है। दुनिया के अनेक देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं, जहां सत्ता पाने के लिए हिंसा का सहारा लेने की नौबत आती रही है। लेकिन हमारा लोकतंत्र पहले बैलेट से और अब ईवीएम के जरिये परिपक्व हो रहा है। ये गर्व की बात है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Apr 2026 05:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / संपादकीय: किसकी नैया पार लगाएगा चुनावों में रेकॉर्ड मतदान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

विकसित भारत का आधार ‘सशक्त पंचायतें’

जयपुर

‘हम लोग 34 दिन होटल में रहे,’ राघव चड्ढा के AAP में सबसे बड़े तख्तापलट पर क्या बोले अशोक गहलोत?

Raghav Chadha and Ashok Gehlot
जयपुर

IAS Arti Dogra : हाईकोर्ट से 'महा-राहत', ACB जांच पर लगाई रोक, जानें क्या है आरती डोगरा से जुड़ा पूरा विवाद?

Arti Dogra - File PIC
जयपुर

इथेनॉल मिश्रण: ऊर्जा आत्मनिर्भरता की नई दिशा

जयपुर

Rajasthan: IAS आरती डोगरा के खिलाफ ACB जांच पर रोक, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकलपीठ का आदेश बदला

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.