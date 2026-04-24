‘हम लोग 34 दिन होटल में रहे,’ राघव चड्ढा के AAP में सबसे बड़े तख्तापलट पर क्या बोले अशोक गहलोत?

अशोक गहलोत ने कहा, "बीजेपी वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। ये देश में लगातार डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। सबके सामने डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, ये मानना पड़ेगा। सब एजेंसियां इनके काबू में हैं। वो मित्तल, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके छापे पड़े अभी। पहले राघव चड्ढा को इतना तंग किया बीजेपी ने और बाकी भी जो इनके हैं, जिनके नाम आप ले रहे हो, इन सबके नाम इन्होंने डाल रखे थे, वो लिकर वाले मामले में। तो ये इनकी जो पॉलिसी है, ये बड़े खुश हो रहे होंगे, पर देश पूरा देख रहा है कि क्या हो रहा है।"