Rajasthan Pre Monsoon: राजस्थान के कई जिलों में प्री-मानसून की बारिश, झालावाड़ के खानपुर में 2 इंच बरसात

तालेड़ा (बूंदी) क्षेत्र के बक्सपुरा गांव में शनिवार को तेज आंधी में ट्रैक्टर पलट जाने से एक युवक जवाहर लाल की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक, मनीष, गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों युवक ट्रैक्टर से खेत पर डोलिया बांधने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान नोताड़ा रेलवे अंडरपास से पहले तेज आंधी चलने से ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और वह अनियंत्रित होकर पलट गया। जयपुर ग्रामीण के फागी क्षेत्र में एक मकान और टिनशेड के मलबे के नीचे दबने से मकान में मौजूद रामदेव गुर्जर और सत्यनारायण कीर गंभीर रूप से घायल हो गए।