Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 30 जिलों के लिए ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी, तेज हवा-बारिश और ओलावृष्टि के आसार

वहीं बीकानेर, अलवर, खैरथल-तिजारा, डीग, भरतपुर, धौलपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, उदयपुर, सलूम्बर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं, मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं कई जगह आंधी भी चल सकती है। वहीं टोंक के पचेवर पंचायत समिति क्षेत्र में रविवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली और झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। तेज बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं ने भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई।