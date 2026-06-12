Rajasthan Weather: श्रीगंगानगर में तेज हवा संग बारिश, ओले भी गिरे, राजस्थान के 13 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

वहीं दूसरी तरफ जयपुर मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों के लिए नया अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले तीन घंटे के दौरान कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं, मेघगर्जन, धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक और बीकानेर जिलों में कहीं-कहीं 40 से 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इन क्षेत्रों में मेघगर्जन, वज्रपात, धूलभरी आंधी और ओलावृष्टि के साथ हल्की से मध्यम बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।