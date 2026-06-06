Weather Alert: राजस्थान में बदलेगा मौसम, 18 जिलों में ऑरेंज-5 में येलो अलर्ट जारी, तेज आंधी-बारिश की चेतावनी

वहीं राजस्थान में अगले कुछ दिन मौसम के लिहाज से राहत भरे रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ऊपर बने परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से कई क्षेत्रों में आगामी दो से तीन दिनों तक आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। इससे भीषण गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आंधी और बारिश की गतिविधियों में 8 जून के बाद धीरे-धीरे कमी आने लगेगी।