जोधपुर के MDM अस्पताल में भर्ती इन्फ्लुएंसर अनिता बिश्नोई ने परिवार से की बात, अब FIR दर्ज कराने की तैयारी

जोधपुर एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित ने बताया कि अनिता का उपचार आईसीयू में जारी है। फिलहाल उन्हें वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। उनकी हालत लगातार सुधर रही है और चिकित्सकीय निगरानी में उन्हें बेहतर उपचार दिया जा रहा है। गौरतलब है कि बनाड़ थाना क्षेत्र के शिकारगढ़ स्थित गोदारों की ढाणी निवासी अनिता बिश्नोई सोशल मीडिया पर एक लोकप्रिय इन्फ्लुएंसर हैं। उनके विभिन्न मंचों पर करीब 20 लाख फॉलोअर्स हैं। हाल ही में महिलाओं की वेशभूषा और सामाजिक मूल्यों से जुड़े एक वीडियो और पोस्ट के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जाने लगा था।