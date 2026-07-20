जोधपुर मंडी भाव: जीरा और सोना-चांदी में जबरदस्त उछाल, ईसबगोल में गिरावट; जानें दालें और घी के लेटेस्ट भाव

Jodhpur Mandi Rates (Photo-AI)
Jodhpur Mandi Rates Today: जोधपुर की अनाज मंडियों में सोमवार को मसाला फसल जीरा में तेजी रही। जबकि ईसबगोल में मंदी देखी गई। जीरा में प्रति क्विंटल 150-200 रुपए तेजी, जबकि ईसबगोल में प्रति क्विंटल 100-125 रुपए गिरावट दर्ज की गई। अन्य कृषि जिसों में उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी में तेजी देखी गई। सोने के भावों में प्रति दस ग्राम 1000 रुपए, जबकि चांदी के भावों में प्रति किलोग्राम 1500 रुपए तेजी दर्ज की गई।
दलहन: दाल चना 7300-7800, मूंग मोगर 9200-10500, मूंग दाल 8800-10400, उड़द दाल 10900-11500, उड़द मोगर 11800-13500, काबली चना 7500-11200, मोठ मोगर 9400-9600, अरहर दाल 9800-13000, मसूर मल्का 7200-7300, काला मसूर 7000-7200, मौसमी चना 7200-7500, काला चना 6900 रुपए प्रति क्विंटल।
किराणा: धनिया 16000-20000, धनिया दाल 14000-16000, हल्दी निजामाबाद 18500-19500, हल्दी सांगली 19000-20000, मैथी 6500-7300, सिंघाड़ा 16000-30000, सौंफ 15000-30000, खोपरा 18500-19500 व गोटा 37000-42000 रुपए प्रति क्विंटल
चीनी: 4700-5000 रुपए प्रति क्विंटल (कर सहित)
गुड़: 5200-5700 रुपए प्रति क्विंटल।
देसी घी (कर सहित): कृष्णा 635, शक्ति 632, डेयरी बेस्ट 611, पालीवाल 578, शुभम 590, नमन 640, क्षीर 640, पारस 638 रुपए प्रति किलोग्राम।
तेल: नेचुरल 2840, पोस्टलाइन 2650, सोना 2700, सिटीजन मूंगफली 2980, डायमंड 3030, फॉर्चून 2610, महाकोश 2530, श्रीजी 2500, विभोर 2490, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2800, इंजन मूंगफली फिल्टर 3200, वीर बालक सरसों 2950, सोया लोकल 2440, फोरविन सोयाबीन तेल 2510, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2600 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2600, पॉम ऑयल 2440 व कॉटन सीड ऑयल 2700-2800 रुपए प्रति टिन।
जीरा मंडी: जीरा 16500-21300, ईसबगोल 9000-14525, सौंफ 7211-9650, धनिया 11500-13200, मैथी 5200-6095, पीली सरसों 6500-7930, रायड़ा 6700-7145, मूंग 5000-5745, मोठ 4500-5005 व ग्वार 5500-5850 रुपए प्रति क्विंटल।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग