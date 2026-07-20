जोधपुर मंडी भाव: जीरा और सोना-चांदी में जबरदस्त उछाल, ईसबगोल में गिरावट; जानें दालें और घी के लेटेस्ट भाव

Jodhpur Mandi Rates Today: जोधपुर की अनाज मंडियों में सोमवार को मसाला फसल जीरा में तेजी रही। जबकि ईसबगोल में मंदी देखी गई। जीरा में प्रति क्विंटल 150-200 रुपए तेजी, जबकि ईसबगोल में प्रति क्विंटल 100-125 रुपए गिरावट दर्ज की गई। अन्य कृषि जिसों में उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी में तेजी देखी गई। सोने के भावों में प्रति दस ग्राम 1000 रुपए, जबकि चांदी के भावों में प्रति किलोग्राम 1500 रुपए तेजी दर्ज की गई।