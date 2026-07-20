एक सवाल ने बदल दी जिंदगी, जोधपुर में मां ने दिव्यांग बेटे के लिए बना दी ‘स्पेशल चेयर’, मिला ग्रासरूट इनोवेशन अवॉर्ड

'Big Chair' For Disable Children: सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित अपने बेटे का स्कूल में प्रवेश कराने गईं जोधपुर की नेहा सोलंकी से पूछा गया, 'बच्चा बैठेगा कहां?' उस दिन नेहा ने महसूस किया कि कमी उनके बेटे में नहीं बल्कि उस व्यवस्था में है जहां दिव्यांग बच्चों के लिए आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध ही नहीं हैं। इसी अनुभव ने उन्हें रीहैबिलिटेशन साइकोलॉजी में मास्टर्स करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, विशेष शिक्षकों और अभिभावकों के साथ मिलकर 'उन्नति एडेप्टिव डिवाइसेज' की स्थापना की।