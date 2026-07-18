जोधपुर के अस्पताल में 5 प्रसूताओं की बिगड़ी ​तबीयत, एक महिला को गलत खून चढ़ाने का मामला आया सामने

हैरान कर देने वाली बात ये है कि उम्मेद अस्पताल में एक प्रसूता को गलत ब्लड चढ़ा दिया। प्रथम दृष्टया एक जैसे नाम और पति के नाम भी एक समान होने के कारण यह गलती बताई जा रही है। महिला का उपचार फिलहाल महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर में चल रहा है। परिजनों के अनुसार धापू की 11 जुलाई का बावड़ी में सामान्य प्रसव हुआ था। रक्त की कमी होने पर उसे उसी दिन उम्मेद अस्पताल रेफर किया गया, जहां पहले ओ पॉजिटिव रक्त चढ़ाया गया। इससे उसकी तबीयत सामान्य रही। आरोप है कि 12 जुलाई की रात दूसरी बार गलती से बी पॉजिटिव रक्त चढ़ा दिया गया। इसके तुरंत बाद उसे कंपकंपी शुरू हो गई और पेशाब में रक्त आने लगा। अगले दिन उसे महात्मा गांधी अस्पताल रेफर करना पड़ा। अस्पताल की प्रारंभिक जांच में ब्लड यूनिट की पहचान में चूक सामने आई है।