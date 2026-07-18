‘अंतिम सांस तक सफाई करता रहूं ये मेरी इच्छा’, आयरलैंड के कैरॉन ने बचाई जोधपुर की जल विरासत, लोग बोलने लगे पागल बाबा

Pagal Baba Of Jodhpur: जोधपुर की ऐतिहासिक बावड़ियों और पारंपरिक जल स्रोतों को नया जीवन देने वाले आयरलैंड मूल के पर्यावरण प्रेमी कैरॉन लेन पियरे रॉन्सले आज पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। स्थानीय लोग उन्हें स्नेहपूर्वक 'पागल बाबा' के नाम से पुकारते हैं, लेकिन यही 'पागलपन' पिछले 11 सालों से शहर की जल धरोहरों को बचाने का पर्याय बन गया है। हाल ही में उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर उनके कार्य की सराहना करते हुए वीडियो साझा किया, जिसके बाद उनका अभियान राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया।