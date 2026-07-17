Jodhpur: 75 हजार की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथ गिरफ्तार, म्यूटेशन के बदले 1 लाख में तय किया था सौदा

एसीबी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी अंकुश बाघेला पोपावास पटवार मंडल में पटवारी के पद पर कार्यरत है। उसके पास बम्बोर पटवार मंडल का अतिरिक्त प्रभार भी था। परिवादी ने एसीबी को शिकायत देकर बताया था कि ग्राम जोलियाली स्थित कृषि भूमि के सब-डिवीजन प्लान के तहत विकसित खेतेश्वर मार्केट योजना में 20 दुकानों के कुल 500 वर्गगज क्षेत्रफल का म्यूटेशन दर्ज करने के बदले पटवारी पांच-पांच हजार रुपए प्रति दुकान के हिसाब से कुल एक लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है। रिश्वत नहीं देने पर वह जानबूझकर म्यूटेशन की प्रक्रिया लंबित रखे हुए था।