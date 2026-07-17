17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur: 75 हजार की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथ गिरफ्तार, म्यूटेशन के बदले 1 लाख में तय किया था सौदा

जोधपुर में एसीबी ने रिश्वतखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को 75 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी कृषि भूमि के म्यूटेशन के बदले 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और जैसे ही रिश्वत की पहली किस्त ली, टीम ने मौके पर ही दबोच लिया।
2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Kamal Mishra

Jul 17, 2026

Jodhpur Patwari Arrest

Jodhpur Patwari Arrest: एसीबी की गिरफ्त में आरोपी पटवारी। (फोटो-पत्रिका)

जोधपुर। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए जोधपुर में एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पटवारी कृषि भूमि के म्यूटेशन के बदले एक लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और 75 हजार रुपए की पहली किस्त लेते ही उसे दबोच लिया।

एसीबी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी अंकुश बाघेला पोपावास पटवार मंडल में पटवारी के पद पर कार्यरत है। उसके पास बम्बोर पटवार मंडल का अतिरिक्त प्रभार भी था। परिवादी ने एसीबी को शिकायत देकर बताया था कि ग्राम जोलियाली स्थित कृषि भूमि के सब-डिवीजन प्लान के तहत विकसित खेतेश्वर मार्केट योजना में 20 दुकानों के कुल 500 वर्गगज क्षेत्रफल का म्यूटेशन दर्ज करने के बदले पटवारी पांच-पांच हजार रुपए प्रति दुकान के हिसाब से कुल एक लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है। रिश्वत नहीं देने पर वह जानबूझकर म्यूटेशन की प्रक्रिया लंबित रखे हुए था।

सत्यापन के बाद हुई कार्रवाई

शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने पूरे मामले का गोपनीय सत्यापन कराया। आरोप सही पाए जाने पर एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जोधपुर रेंज के उप महानिरीक्षक नारायण टोगस के सुपरविजन में स्पेशल यूनिट ने ट्रैप की योजना बनाई।

हेलमेट के अंदर रखवाया पैसा

शुक्रवार शाम आरोपी पटवारी ने परिवादी को रुपए लेकर मिलने के लिए बुलाया। एसीबी अधिकारियों के अनुसार, आरोपी परिवादी की कार में हेलमेट लेकर बैठा और रिश्वत की रकम मांगी। उसने परिवादी से नकदी हेलमेट के अंदर रखने के लिए कहा। जैसे ही परिवादी ने 75 हजार रुपए हेलमेट में रखे, पहले से निगरानी कर रही एसीबी टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान हेलमेट पर लगे रासायनिक पाउडर के निशान भी मिले, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

यह वीडियो भी देखें :

1 लाख में तय हुआ था सौदा

जांच में यह भी सामने आया कि परिवादी ने वर्ष 2022 में बम्बोर क्षेत्र में कृषि भूमि खरीदी थी। वर्ष 2025 से वह म्यूटेशन के लिए लगातार पटवारी के चक्कर लगा रहा था। आरोप है कि शुरुआत में आरोपी ने डेढ़ लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, लेकिन बाद में एक लाख रुपए में सौदा तय हुआ। इसमें 75 हजार रुपए पहले और शेष राशि बाद में देने की बात हुई थी।

ठिकानों पर जांच कर रही एसीबी

यह पूरी कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश चौधरी के नेतृत्व में निरीक्षक मनीष चौधरी और उनकी टीम ने अंजाम दी। एसीबी अब आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसके आवास और अन्य ठिकानों पर संपत्ति एवं दस्तावेजों की जांच कर रही है।

राजस्थान में बदमाशों और पुलिस का आमना-सामना: पंजाब बॉर्डर पर पुलिस ने घेरा तो पुल से नीचे कूदे बदमाश, हथियार बरामद

ये भी पढ़ें
Gangsters

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Jul 2026 10:39 pm

Published on:

17 Jul 2026 10:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur: 75 हजार की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथ गिरफ्तार, म्यूटेशन के बदले 1 लाख में तय किया था सौदा

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान: पूर्व एनएसजी कमांडो के घर से मिले नकद 1.06 करोड़ रुपए, 8 किलो अफीम का दूध भी बरामद

Jodhpur Drug Bust
जोधपुर

Jodhpur : हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पूर्व सांसद गज सिंह का सम्मान, ‘बापजी’ के जीवन पर आधारित पुस्तक का हुआ विमोचन

Former MP Gaj Singh honoured in House of Lords Book based on life of Bapji released
जोधपुर

अंडमान-निकोबार में छिपा हुआ था 25000 रुपए का इनामी तस्कर, बीमार पड़ने पर राजस्थान लौटा तो ANTF ने दबोचा

ANTF Arrested
जोधपुर

पीएम आवास योजना की किस्त के बदले घूस: जोधपुर में ग्राम विकास अधिकारी ₹3,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

Jodhpur PM Awas Yojana Bribery Case
जोधपुर

Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट का आया अनूठा आदेश, खुली जेल में सजेगा मंडप, 2 उम्रकैदी करेंगे विवाह

Rajasthan Two life convicts will marry in open jail Jodhpur High Court unique order
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.