अंडमान-निकोबार में छिपा हुआ था 25000 रुपए का इनामी तस्कर, बीमार पड़ने पर राजस्थान लौटा तो ANTF ने दबोचा

पुलिस के मुताबिक लंबे समय तक अंडमान में छिपने के दौरान आरोपी बीमार पड़ गया। इलाज कराने के लिए वह चुपचाप अपने जोधपुर स्थित गांव लौट आया और ये सोचकर घर पर रहने लगा कि किसी को उसकी भनक नहीं लगेगी। इसी दौरान गांव के एक व्यक्ति ने उसकी मौजूदगी की सूचना ANTF को दे दी। टीम ने रात में उसके घर के पास घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद एएनटीएफ ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। टीम अब यह पता लगाने में जुटी है कि फरारी के दौरान वह किन लोगों के संपर्क में था और क्या उसने तस्करी नेटवर्क को किसी तरह संचालित किया।