राजस्थान पुलिस में गज़ब ‘अदला-बदली’! IPS पत्नी पी.डी नित्या की जगह लेंगे IPS पति पंकज यादव, जानें क्या मिली नई ज़िम्मेदारी?

राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से जारी ट्रांसफर लिस्ट में पुलिस महकमे में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। इस बदलाव के तहत जोधपुर ग्रामीण की पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात चर्चित और जांबाज महिला अधिकारी IPS पी डी नित्या का तबादला अब जोधपुर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) में बतौर एसपी कर दिया गया है। शासन की ओर से जारी आदेश के बाद यह तय हो गया है कि वह इसी सप्ताह आधिकारिक रूप से ACB मुख्यालय पहुंचकर अपनी नई ज्वॉइनिंग रिपोर्ट पेश करेंगी। सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि IPS पी डी नित्या की जगह अब उनके पति और 2022 बैच के तेजतर्रार IPS अधिकारी पंकज यादव को जोधपुर ग्रामीण का नया एसपी नियुक्त किया गया है। जम्मू-कश्मीर के सबसे संवेदनशील और आतंकवाद प्रभावित इलाकों में अपनी सख्त कानून व्यवस्था के लिए अलग पहचान बनाने वाली IPS पी डी नित्या का राजस्थान के करप्शन ब्यूरो में जाना राज्य सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति के संकल्प को दर्शाता है, जिससे जोधपुर संभाग के भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मच गया है।