Rajasthan Police Transfers : कौन हैं जोधपुर के नए पुलिस कमिश्नर अंशुमन भोमिया? लॉ में LLM और चप्पे-चप्पे की खुफिया समझ में माहिर

राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मंगलवार देर रात भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के वरिष्ठ अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। इस ताजा प्रशासनिक फेरबदल के तहत पश्चिमी राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट और जोधपुर ग्रामीण के पुलिस नेतृत्व में चौंकाने वाले और बड़े बदलाव किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, जोधपुर के निवर्तमान पुलिस आयुक्त शरत कविराज का तबादला कर उन्हें पुलिस मुख्यालय (PHQ) जयपुर में महानिरीक्षक पुलिस (अपराध शाखा) के महत्वपूर्ण पद पर तैनात किया गया है। वहीं, उनकी जगह पर अब राजस्थान कैडर के अनुभवी और तेजतर्रार अधिकारी, महानिरीक्षक पुलिस (IGP) एसएसबी जयपुर अंशुमन भोमिया को जोधपुर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही, जोधपुर ग्रामीण में भी नया कप्तान बदला गया है, जिससे पूरे मारवाड़ क्षेत्र के पुलिस महकमे में हलचल शुरू हो गई है।