Rajasthan Monsoon Update : ‘सुपर टाइफून बावी’ ने रोकी राजस्थान में मानसून की गति, जुलाई के लास्ट वीक में बारिश की संभावना

यदि बंगाल की खाड़ी में नया कम दबाव का क्षेत्र विकसित होता है तो 20 जुलाई के आस-पास मानसून दोबारा सक्रिय हो सकता है। सुपर टाइफून बावी का जन्म जून के अंतिम सप्ताह में पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह के पूर्वी समुद्री क्षेत्र में हुआ। अगले कुछ दिनों में यह तेजी से शक्तिशाली होता गया और 5 जुलाई के आस-पास 'सुपर टाइफून' की श्रेणी में पहुंच गया। तब इसकी हवा की गति 285 से 287 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी। यह पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में फिलीपींस के उत्तर, ताइवान के निकट से गुजरकर पूर्वी चीन के तट तक पहुंचा, जहां इसकी तीव्रता कम हो गई।