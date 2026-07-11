जोधपुर के काला-गोरा भैरव मंदिर पर लगा ताला, भाइयों की लड़ाई में श्रद्धालु हुए परेशान, कब्जा करने का आरोप

जानकारी के अनुसार काला-गोरा भैरव मंदिर में गहलोत परिवार सालों से पूजा-अर्चना करता आ रहा है। परिवार के दो भाइयों के बीच मंदिर की पूजा और व्यवस्था को लेकर विवाद चल रहा है। छोटे भाई पक्ष का आरोप है कि बड़े भाई के बेटे ने पिछले 4 सालों से मंदिर पर कब्जा कर रखा है और उन्हें मंदिर में प्रवेश करके पूजा करने से रोका जा रहा है। विवाद के बाद छोटे भाई ने कानूनी रास्ता अपनाया और कोर्ट से पूजा करने का आदेश प्राप्त किया लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद मंदिर का ताला नहीं खोला। बड़े भाई के बच्चों की ओर से मंदिर बंद कर दिए जाने से अब श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।