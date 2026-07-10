10 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur: विक्की फाइटर हत्याकांड के आरोपी पर ब्लेड से हमला, सिर में आए 5 टांके, लक्की और अविनाश पर केस दर्ज

Jodhpur Jail Attack: जोधपुर में चर्चित विक्की फाइटर हत्याकांड के विचाराधीन बंदी विश्वास उर्फ सिकू (चिंकू) पर केंद्रीय कारागृह में ब्लेड से जानलेवा हमला हुआ। सिर पर गंभीर चोट आने से पांच टांके लगे। बंदी ने पुरानी रंजिश में हमला कराने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Arvind Rao

Jul 10, 2026

Jodhpur Vicky Fighter Murder

विक्की फाइटर (पत्रिका फोटो)

Vicky Fighter Murder Case: जोधपुर शहर के चर्चित विक्की फाइटर हत्याकांड में गिरफ्तार विचाराधीन बंदी विश्वास उर्फ सिकू (चिंकू) पर केंद्रीय कारागृह में जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। जेल अस्पताल में दवा लेने जाते समय कुछ बंदियों ने उस पर धारदार ब्लेड से हमला कर दिया। हमले में उसके सिर पर गंभीर चोट आई, जिसके बाद उपचार के दौरान पांच टांके लगाए गए। घटना के बाद रातानाड़ा थाना पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, जगदंबा कॉलोनी निवासी और वर्तमान में केंद्रीय कारागृह में बंद विचाराधीन बंदी विश्वास उर्फ सिकू पुत्र किशनलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 8 जुलाई शाम करीब पांच से छह बजे के बीच वह जेल अस्पताल में दवा लेने जा रहा था। इसी दौरान लक्की उर्फ गोलची पुत्र विक्रम, अविनाश पुत्र सुरेंद्र और उनके साथियों ने उसे घेर लिया और जान से मारने की नीयत से धारदार ब्लेड से हमला कर दिया। हमले में उसके सिर पर गहरा घाव हो गया। जेल प्रशासन ने उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसके सिर पर पांच टांके लगाए।

पुरानी रंजिश में हमला करवाने का आरोप

घायल बंदी ने आरोप लगाया कि राहुल हंस उर्फ मोन्टी पुत्र राकेश हंस ने पुरानी रंजिश के चलते यह हमला करवाया। उसने बताया कि सभी आरोपी केंद्रीय कारागृह के सात नंबर वार्ड में बंद हैं और उनके बीच पहले से विवाद चल रहा है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमले के कारणों और इसमें शामिल अन्य बंदियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

दो माह में तीसरी हिंसक घटना, सुरक्षा पर सवाल

केंद्रीय कारागृह में धारदार ब्लेड से हमला होने की घटना ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच का एक प्रमुख बिंदु यह भी है कि सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद प्रतिबंधित वस्तु जेल के भीतर कैसे पहुंची। पुलिस और जेल प्रशासन इस पहलू की भी पड़ताल कर रहे हैं। केंद्रीय कारागृह में बंदियों के बीच हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले दो माह में यह मारपीट और हमले की तीसरी घटना बताई जा रही है।

श्रीगंगानगर सड़क हादसा: दोस्त के सिर बंधना था सेहरा, पर घरों में पसरा मातम; शादी की खरीदारी करने निकले 3 दोस्तों की मौत

ये भी पढ़ें
Sriganganagar Road Accident Three Friends Killed

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Jul 2026 09:52 pm

Published on:

10 Jul 2026 09:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur: विक्की फाइटर हत्याकांड के आरोपी पर ब्लेड से हमला, सिर में आए 5 टांके, लक्की और अविनाश पर केस दर्ज

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पत्रिका की मुहिम रंग लाई: जोधपुर की मोजड़ी को मिला जीआइ टैग, जानिए क्या है GI टैग; इससे क्या लाभ मिलेगा

Jodhpur Mojari Gets GI Tag
जोधपुर

रविन्द्र सिंह भाटी को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत, धमकी के मामले में FIR पर आगे की कार्रवाई पर रोक

Ravindra Singh Bhati
जोधपुर

Jodhpur Housing Scheme: लोककला नगर आवासीय योजना में लॉटरी से होगा भूखंडों का नि:शुल्क आवंटन, आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू

Jodhpur Housing Scheme
जोधपुर

लड़ाकू विमान सुखोई-30 पर लगेगा ‘देशी’ विरुपाक्ष रडार, राजस्थान के पश्चिमी बॉर्डर पर और ताकतवर बनेगी इंडियन एयरफोर्स

Sukhoi-30 MKI
जोधपुर

जोधपुर में ISIS हैंडलर के घर NIA का छापा, 2 घंटे चली तलाशी, मोटरसाइकिल जब्त, युवाओं का करता था ब्रेनवॉश

Jodhpur NIA raid
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.