Jodhpur: विक्की फाइटर हत्याकांड के आरोपी पर ब्लेड से हमला, सिर में आए 5 टांके, लक्की और अविनाश पर केस दर्ज

पुलिस के अनुसार, जगदंबा कॉलोनी निवासी और वर्तमान में केंद्रीय कारागृह में बंद विचाराधीन बंदी विश्वास उर्फ सिकू पुत्र किशनलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 8 जुलाई शाम करीब पांच से छह बजे के बीच वह जेल अस्पताल में दवा लेने जा रहा था। इसी दौरान लक्की उर्फ गोलची पुत्र विक्रम, अविनाश पुत्र सुरेंद्र और उनके साथियों ने उसे घेर लिया और जान से मारने की नीयत से धारदार ब्लेड से हमला कर दिया। हमले में उसके सिर पर गहरा घाव हो गया। जेल प्रशासन ने उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसके सिर पर पांच टांके लगाए।