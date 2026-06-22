Jodhpur Murder: विक्की फाइटर मर्डर केस में पुलिस को मिली सफलता, आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को हिरासत में लिया

जोधपुर। शहर के व्यस्त बॉम्बे मोटर्स चौराहे से 12वीं रोड के बीच शुक्रवार देर रात हुए जानलेवा हमले और फायरिंग कांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस जल्द ही इस मामले का पूरा खुलासा करेगी। इससे पहले पुलिस ने एक नाबालिग को संरक्षण में लिया है, जबकि एक अन्य संदिग्ध युवक को डिटेन कर उससे गहन पूछताछ की थी। गौरतलब है कि हमले फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हुए विक्की फाइटर की शनिवार को उपचार के दौरान मौत हो गई थी। वहीं उसका साथी सन्नी हंस अस्पताल में भर्ती है।