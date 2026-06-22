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Jodhpur Murder: विक्की फाइटर मर्डर केस में पुलिस को मिली सफलता, आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को हिरासत में लिया

बॉम्बे मोटर्स-12वीं रोड फायरिंग कांड में पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लेकर जांच तेज कर दी है। पुलिस का दावा है कि मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा।

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जोधपुर

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Rakesh Mishra

Jun 22, 2026

Jodhpur Vicky Fighter Murder

मृतक विक्की फाइटर। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। शहर के व्यस्त बॉम्बे मोटर्स चौराहे से 12वीं रोड के बीच शुक्रवार देर रात हुए जानलेवा हमले और फायरिंग कांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस जल्द ही इस मामले का पूरा खुलासा करेगी। इससे पहले पुलिस ने एक नाबालिग को संरक्षण में लिया है, जबकि एक अन्य संदिग्ध युवक को डिटेन कर उससे गहन पूछताछ की थी। गौरतलब है कि हमले फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हुए विक्की फाइटर की शनिवार को उपचार के दौरान मौत हो गई थी। वहीं उसका साथी सन्नी हंस अस्पताल में भर्ती है।

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विशाल और सन्नी के बीच रंजिश

सन्नी के दोनों पैरों में फ्रैक्चर है और भागने के दौरान उसके पीठ में गोली लगी थी। चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत फिलहाल स्थिर है और वह खतरे से बाहर है। पुलिस जांच में प्रारंभिक तौर पर पुरानी रंजिश को वारदात का मुख्य कारण माना जा रहा है। रिपोर्ट में नामजद विशाल पंडित और घायल सन्नी हंस के बीच आपसी रंजिश रही है। घटना वाली रात सन्नी के साथ विक्की फाइटर मौजूद था और इसी दौरान हमलावरों ने दोनों को निशाना बनाया। फायरिंग में विक्की के सिर में गोली लगी थी।

कुल्हाड़ी से वार, फिर मौके पर ही फेंक गए

जांच में सामने आया है कि 5 से 6 बदमाश एक बाइक और दो स्कूटी पर सवार होकर मौके पर पहुंचे थे। आरोपियों ने पहले धारदार हथियारों से हमला किया और बाद में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वारदात के दौरान कुल्हाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया। हमलावर फरार होते समय कुल्हाड़ी घटनास्थल पर ही फेंक गए। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस की तीन थाना क्षेत्रों की विशेष टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से फरार बदमाशों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

3 राउंड फायर भी किए

पूरा घटनाक्रम एक कॉम्पलेक्स के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया थी। सीसीटीवी में साफ दिखाई दिया कि विक्की फाइटर और सन्नी हंस के पास बैठा था, तभी हथियारों से लैस बदमाशों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इनमें एक युवक बॉम्बे मोटर चौराहे की तरफ भागा, जबकि दूसरा पास के ही कॉम्पलेक्स में जान बचाने के लिए दौड़ा।

इसी दौरान वह नीचे गिर गया। बदमाश घायल युवक पर लगातार हमला करते रहे। बदमाशों ने इस दौरान करीब 3 राउंड फायर भी किए। एसीपी पश्चिम नरेन्द्रसिंह देवड़ा ने बताया कि आरोपियों के बीच पुरानी रंजिश है। आरोपी मोंटू कंडारा गैंग से जुड़े हुए हैं। करीब दो माह पूर्व सन्नी हंस के भाई राहुल ने संजय मेघवाल के साथ मारपीट की थी। बदले के तौर पर आरोपियों के हमला किया।

पुलिस को इनकी तलाश

घायल सन्नी हंस के पर्चा बयान के आधार पर देवनगर थाने में अजय घारू, विशाल पंडित, मोहित चांवरिया, साहिल, टीपू तेजी और मोहित जावा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मामले की जांच देवनगर थानाधिकारी के नेतृत्व में की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की संभावना है।

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Published on:

22 Jun 2026 02:51 pm

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