Jodhpur: भंवरीदेवी हत्याकांड का अभी तक नहीं खुला राज, 15 दिन बीते, विरोध की आवाज हुई बुलंद, सचिन पायलट की बड़ी मांग

Bhanwari Devi Update : जोधपुर के लोहावट थानातंर्गत जंभेश्वरनगर गांव में घर के बाहर सो रही महिला भंवरीदेवी की धारदार हथियार से हत्या और उसकी दो बेटियों पर जानलेवा हमले के मामले में 15 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अज्ञात नकाबपोश हमलावर ने 27-28 जुलाई की रात भंवरीदेवी विश्नोई पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। घटना में घायल दोनों बालिकाओं में से बड़ी बेटी रामज्योति का जोधपुर में उपचार जारी है। हत्याकांड का खुलासा और आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। इसी मांग को लेकर लोहावट पुलिस थाने के बाहर छह दिन से बेमियादी अनशन और धरना जारी है। मंगलवार को अनशन पर बैठे लोगों की संख्या बढ़कर 108 हो गई। इनमें लोहावट के पूर्व विधायक किसनाराम विश्नोई भी शामिल हैं, जो 6 अगस्त से लगातार अनशन पर बैठे हैं। लगातार अनशन के कारण उनके स्वास्थ्य में गिरावट बताई जा रही है।