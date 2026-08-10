Bharatpur : 20 साल तक मालती देवी भरती रही मांग, पर विश्वास नहीं टूटा,…आखिर लौट आया उसका सुहाग

Bharatpur : बीस साल पहले पति अचानक घर से लापता हुआ तो परिवार ने तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी। वक्त बीतता गया और एक-एक कर उम्मीदें भी टूटती गईं। माता-पिता का निधन हो गया और परिवार ने मान लिया कि शायद परशुराम अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन पत्नी मालती देवी का विश्वास नहीं टूटा। वह कहती रहीं ‘मेरा पति एक दिन जरूर लौटेगा’। आखिर 20 साल बाद पत्नी का यह विश्वास सच हो गया। अपना घर आश्रम भरतपुर के प्रयासों से मानसिक रूप से अस्वस्थ अवस्था में परिवार से बिछड़े परशुराम महतो सोमवार को अपने घर और पत्नी के पास लौट गए।