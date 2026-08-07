Jodhpur : 2 जवान बेटे साढ़े सात साल से आश्रम से गायब, रहस्य बरकरार, पिता का आरोप- बेटों के साथ हुई अनहोनी

दीपेश व आनंद के चाचा विमल जिंदल ने 22 जून 2019 को जोधपुर ग्रामीण के पुलिस स्टेशन खेड़ापा में दोनों की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जिसमें आश्रम के महंत सहित चार जनों पर संदेह जताया था। जिसकी जांच अभी तक चल रही है। फरवरी 2018 में आनंद ने चाचा विमल को फोन कर कहा था कि वो आश्रम में नहीं रहना चाहते हैं। जल्द आश्रम छोड़कर निकलना चाहता है। छह महीने बाद अगस्त में आनंद ने फिर किसी अन्य के मोबाइल से व्हॉट्सऐप कॉल कर आधार व वोटर आइडी कार्ड भेजे थे। इनके खुद के मोबाइल बंद थे।