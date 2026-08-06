राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव से पहले भाजपा में हलचल, जोराराम कुमावत बोले- ‘चुनावी मोड में आ जाएं’

निकाय और पंचायतीराज चुनावों को देखते हुए भाजपा फिलहाल टिकट वितरण से पहले संगठन को मजबूत करने पर फोकस करती नजर आ रही है। पार्टी नेतृत्व बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में मंत्री का एकजुटता और अनुशासन का संदेश राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। चुनावी दावेदारों की बढ़ती सक्रियता के बीच भाजपा संगठन को प्राथमिकता देने का संकेत दे रही है।