Jodhpur Bus Fire: जोधपुर-फलोदी हाईवे पर चलती बस में लगी भीषण आग, 25-30 यात्री बस में थे सवार

इस हादसे में सबसे बड़ी समस्या दमकल की रही। लोहावट में दमकल सेवा नहीं होने की वजह से सूचना के करीब 1 घंटे के बाद 40 किमी दूर फलोदी से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल के पहुंचने से पहले ही बस लगभग जल चुकी थी। आग की लपटों ने कुछ ही देर में पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया था। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई यात्री को चोट नहीं पहुंची। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं।