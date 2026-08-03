जोधपुर में बारिश के बीच हादसा: मकान की छत गिरने से बच्ची की मौत, परिवार के चार लोग घायल

लूणी कस्बे सहित आसपास के कई गांवों में रविवार दोपहर करीब एक घंटे तक हुई तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। सड़कों और गलियों में पानी बहने लगा, जबकि निचले इलाकों में जलभराव हो गया। दोपहर में गर्मी और उमस के बाद करीब दो बजे बारिश शुरू हुई, जो एक घंटे से अधिक समय तक जारी रही। तालाब रोड और वार्ड संख्या-7 में घरों के बाहर पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं कस्बे के रेलवे के चारों अंडरब्रिज में पानी भर जाने से आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ। बारिश से क्षेत्र के तालाबों में अच्छी आवक हुई और खेतों में पानी भरने से खरीफ फसलों को लाभ मिला। शिकारपुरा, कांकाणी, खेजड़ली, बिरामी, मोदी जोशियान, भटिंडा, सजाड़ा, सतलाना, सर और सरेचा सहित कई गांवों में भी अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे।