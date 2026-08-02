2 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जोधपुर

Cyber ​​Crime: एक क्लिक… और 15.64 लाख साफ, जोधपुर में पेंशन अपडेट के बहाने ठगों ने बुजुर्ग का बैंक खाता किया खाली

Jodhpur Cyber ​​Crime: साइबर ठग अब लोगों की वर्षों की जमा-पूंजी पर सेंध लगाने के लिए नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर शहर में एक बुजुर्ग व्यक्ति को व्हाट्सऐप पर पेंशन अपडेट और फ्लाइट, बस व ट्रेन टिकट बुकिंग की सुविधा का झांसा देकर फर्जी लिंक भेजा गया।
2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Anil Prajapat

Aug 02, 2026

Jodhpur cyber crime news

प्रतीकात्मक तस्वीर

जोधपुर। साइबर ठग अब लोगों की वर्षों की जमा-पूंजी पर सेंध लगाने के लिए नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं। जोधपुर शहर में एक बुजुर्ग व्यक्ति को पेंशन अपडेट कराने का झांसा देकर साइबर ठगों ने 15.64 लाख रुपए ठग लिए। जानकारी के मुता​बिक पेंशन अपडेट कराने का झांसा देकर साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग को व्हाट्सऐप पर लिंक भेजा। जैसे ही उन्होंने लिंक पर क्लिक किया, मोबाइल स्क्रीन हैक हो गई और ठगों ने बैंक खाते तक पहुंच बना ली।

इसके बाद कुछ ही देर में बैंक खाते से 15 लाख 64 हजार रुपये अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए निकाल लिए गए। व्हाट्सऐप पर पेंशन अपडेट और फ्लाइट, बस व ट्रेन टिकट बुकिंग की सुविधा का झांसा देकर भी फर्जी लिंक भेजा गया। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल, साइबर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। साथ ही लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करे, वरना नुकसान हो सकता है।

जोधपुर शह​र में रातानाडा थाना क्षेत्र के उम्मेद हेरिटेज निवासी श्रीपाल काला (71) ने साइबर थाने में दर्ज शिकायत में बताया कि 26 जुलाई को उनके व्हाट्सऐप नंबर पर एक अज्ञात नंबर से संदेश आया। उसमें पेंशन संबंधी सुविधा और ऑनलाइन टिकट बुकिंग का लिंक भेजा गया था। भरोसा कर उन्होंने लिंक पर क्लिक कर दिया।

बैंक खाते से लगातार रकम कटने के संदेश आने लगे

इसके बाद मोबाइल की स्क्रीन काम नहीं करने लगी और कुछ ही देर में बैंक खाते से लगातार रकम कटने के संदेश आने लगे। पीड़ित ने बताया कि ठगों ने अलग-अलग ट्रांजेक्शन के माध्यम से कुल 15.64 लाख रुपए निकाल लिए। रकम कटने का पता चलते ही उन्होंने बैंक से संपर्क कर खाता फ्रीज कराया और साइबर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। साइबर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस बैंक खातों, ट्रांजेक्शन डिटेल और डिजिटल ट्रेल के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है।

सावधानी जरूरी

साइबर विशेषज्ञों के अनुसार पेंशन अपडेट, केवाईसी, बैंक वेरिफिकेशन या टिकट बुकिंग के नाम पर आने वाले किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। किसी भी संदिग्ध संदेश की पुष्टि संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से ही करें।

Priyanka Murder Case: सीकर में प्रेग्नेंट महिला की गला रेतकर हत्या, बड़े भाई की डांट का बदला लेने के लिए रची थी साजिश

ये भी पढ़ें
Priyanka Murder Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Aug 2026 01:21 pm

Published on:

02 Aug 2026 01:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Cyber ​​Crime: एक क्लिक… और 15.64 लाख साफ, जोधपुर में पेंशन अपडेट के बहाने ठगों ने बुजुर्ग का बैंक खाता किया खाली

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्कूल के सामने स्पीड ब्रेकर नहीं, हर दिन दांव पर बच्चों की सुरक्षा

Rajasthan
जोधपुर

थार की तपिश में उम्मीदों की हरियाली: जलवायु चुनौतियों के बीच तकनीक और हरित सोच से बदल रहा भविष्य

Rajasthan
जोधपुर

राजस्थान में कम बारिश पर अशोक गहलोत ने सरकार को चेताया, 18 जिलों के हालात पर जताई चिंता; अपने कार्यकाल का भी किया जिक्र

Ashok Gehlot Statement
जोधपुर

‘अशोक गहलोत को साइडलाइन किया जा रहा’, जोगाराम पटेल बोले- ‘अब वे चर्चा में रहने के लिए कर रहे बयानबाजी’

Jogaram Patel
जोधपुर

Jodhpur: देश सेवा का था सपना, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिरी छात्रा, दोनों पैर कटे

Dimple Train Accident
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.