Cyber ​​Crime: एक क्लिक… और 15.64 लाख साफ, जोधपुर में पेंशन अपडेट के बहाने ठगों ने बुजुर्ग का बैंक खाता किया खाली

इसके बाद मोबाइल की स्क्रीन काम नहीं करने लगी और कुछ ही देर में बैंक खाते से लगातार रकम कटने के संदेश आने लगे। पीड़ित ने बताया कि ठगों ने अलग-अलग ट्रांजेक्शन के माध्यम से कुल 15.64 लाख रुपए निकाल लिए। रकम कटने का पता चलते ही उन्होंने बैंक से संपर्क कर खाता फ्रीज कराया और साइबर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। साइबर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस बैंक खातों, ट्रांजेक्शन डिटेल और डिजिटल ट्रेल के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है।