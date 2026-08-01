‘अशोक गहलोत को साइडलाइन किया जा रहा’, जोगाराम पटेल बोले- ‘अब वे चर्चा में रहने के लिए कर रहे बयानबाजी’

जोधपुर। राजस्थान की सियासत में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सत्तारूढ़ भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शुक्रवार को जोधपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान गहलोत पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में उन्हें धीरे-धीरे किनारे किया जा रहा है। इसी वजह से वे लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, जिनसे वे राजनीतिक चर्चा में बने रहें। उन्होंने दावा किया कि गहलोत के आरोपों का वास्तविक स्थिति से कोई संबंध नहीं है।