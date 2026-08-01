1 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जोधपुर

‘अशोक गहलोत को साइडलाइन किया जा रहा’, जोगाराम पटेल बोले- ‘अब वे चर्चा में रहने के लिए कर रहे बयानबाजी’

राजस्थान की राजनीति में जुबानी जंग तेज हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस उन्हें साइडलाइन कर रही है, इसलिए वे सुर्खियों में बने रहने के लिए लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। पटेल ने कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और आगामी चुनावों को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।
2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Kamal Mishra

Aug 01, 2026

Jogaram Patel

Jogaram Patel: जोधपुर में बोलते हुए मंत्री जोगाराम पटेल (फोटो-पत्रिका)

जोधपुर। राजस्थान की सियासत में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सत्तारूढ़ भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शुक्रवार को जोधपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान गहलोत पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में उन्हें धीरे-धीरे किनारे किया जा रहा है। इसी वजह से वे लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, जिनसे वे राजनीतिक चर्चा में बने रहें। उन्होंने दावा किया कि गहलोत के आरोपों का वास्तविक स्थिति से कोई संबंध नहीं है।

सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जोगाराम पटेल ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए हैं। उनके अनुसार, पिछली कांग्रेस सरकार के मुकाबले अपराधों में 18 से 36 प्रतिशत तक कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और वारंटियों को तलाशकर जेल भेजा जा रहा है।

जोगाराम पटेल बोले- प्रदेश में कानून का राज

पटेल ने बजरी माफिया, भूमाफिया और जल माफिया पर कार्रवाई का भी उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार कानून के राज के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में किसी मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने नहीं आए हैं।

कन्हैयालाल हत्याकांड का उठाया मुद्दा

मंत्री ने कहा कि जिनके शासनकाल में कन्हैयालाल हत्याकांड जैसी घटनाएं हुईं, वे आज कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत का नजरिया पूरी तरह नकारात्मक हो चुका है। यदि वे रचनात्मक सुझाव देंगे तो सरकार उनका स्वागत करेगी, लेकिन केवल राजनीतिक बयानबाजी से जनता का भला नहीं होगा।

उन्होंने शिक्षा विभाग में तबादलों में कथित लेन-देन को लेकर गहलोत के पुराने बयान का भी जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे आरोपों का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है।

पंचायत और निकाय चुनाव पर भाजपा का दावा

आगामी पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर जोगाराम पटेल ने विश्वास जताया कि भाजपा विकास कार्यों के आधार पर जनता के बीच जाएगी और पूर्ण बहुमत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंच रहा है और इसका सकारात्मक असर चुनाव परिणामों में दिखाई देगा।

कांग्रेस पर युवाओं और महिलाओं की अनदेखी का आरोप

जेन-जी और युवाओं के मुद्दे पर बोलते हुए पटेल ने कहा कि कांग्रेस नई पीढ़ी की सोच को समझने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया, जबकि कांग्रेस ने इसका विरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा महिलाओं और युवाओं को नेतृत्व में अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि कांग्रेस का रिकॉर्ड इसके विपरीत रहा है।

गहलोत ने सरकार को बताया था विफल

इससे पहले मीडिया से बातचीत में अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में सुशासन की जगह कुशासन का माहौल है। गहलोत ने कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, आरजीएचएस, भ्रष्टाचार और सरकारी विभागों में भुगतान जैसी समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा था कि आम जनता सरकार के कामकाज से परेशान है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से व्यवस्था में सुधार करने की अपील भी की थी।

Sachin Pilot : ‘जनता अब बदलाव चाहती है’, राजस्थान में गरमाई राजनीति के बीच ऐसा क्यों बोले सचिन पायलट?

ये भी पढ़ें
Sachin Pilot Media takes on Modi and Bhajan Lal Double engine Government 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अशोक गहलोत

जोगाराम पटेल

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Aug 2026 04:15 pm

Published on:

01 Aug 2026 04:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / ‘अशोक गहलोत को साइडलाइन किया जा रहा’, जोगाराम पटेल बोले- ‘अब वे चर्चा में रहने के लिए कर रहे बयानबाजी’

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में कम बारिश पर अशोक गहलोत ने सरकार को चेताया, 18 जिलों के हालात पर जताई चिंता; अपने कार्यकाल का भी किया जिक्र

Ashok Gehlot Statement
जोधपुर

Jodhpur: देश सेवा का था सपना, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिरी छात्रा, दोनों पैर कटे

Dimple Train Accident
जोधपुर

Bhanwari Devi Murder Case : धरना खत्म, कलक्टर-एसपी ने मांगा 5 दिन का समय, शव का हुआ पोस्टमार्टम

Bhanwari Devi Bishnoi Murder Case No clue found 4th day Protest continues
जोधपुर

Jodhpur : जोधपुर में चार्जिंग के दौरान EV में लगी आग, 8 दुपहिया वाहन जलकर हुए खाक, शॉर्ट सर्किट की आशंका

Jodhpur EV catches fire while charging 8 two-wheelers gutted
जोधपुर

Jodhpur News: पानी में डूब रहे भाई को बचाने कूदा बड़ा भाई भी डूबा, दोनों की हुई मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

Jodhpur Death
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.