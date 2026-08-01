Jodhpur: देश सेवा का था सपना, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिरी छात्रा, दोनों पैर कटे

महात्मा गांधी अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन डॉ. रजनीश गालवा ने बताया कि युवती को गंभीर अवस्था में इमरजेंसी में लाया गया था। हादसे में उसका एक पैर पूरी तरह अलग हो चुका था, जबकि दूसरा भी लगभग कट चुका था। अत्यधिक रक्तस्राव और गंभीर चोटों के कारण उसे आइसीयू में भर्ती किया गया है। हमारा प्रयास है कि उसकी हेल्थ कंडीशन सही हो जाए। इसके बाद उसे ऑपरेशन थियेटर में शिफ्ट करेंगे। जीआरपी के रमेश कुमार ने बताया कि दोनों बहनें ज्योति और डिंपल का अहमदाबाद जाने के लिए टिकट था। दोनों का स्लीपर कोच में रिजर्वेशन था। दोनों अहमदाबाद एयरफोर्स का एग्जाम देने जा रही थी। इसी दौरान हादसा हो गया।