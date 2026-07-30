Jodhpur : जोधपुर में चार्जिंग के दौरान EV में लगी आग, 8 दुपहिया वाहन जलकर हुए खाक, शॉर्ट सर्किट की आशंका

एक अन्य खबर में जोधपुर के बोम्बे मोटर्स सर्कल के पास एक दुकानदार को कचरा बाहर फेंकना भारी पड़ गया। तब नगर निगम ने दुकानदार पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इतना ही नहीं, दुकान का निरीक्षण कर फायर एनओसी न होने पर नोटिस भी थमाकर 24 घंटे में फायर एनओसी लेने के निर्देश दिए। दरअसल, गत दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें बोम्बे मोटर्स सर्कल के पास कार डेकोर एसेसरीज के शोरूम के बाहर कचरा दिखाया गया था। आरोप था कि शोरूम मंगल करने के बाद दिनभर का कचरा बाहर खुले में फेंक दिया गया था। जिससे आस-पास गंदगी हो गई थी।